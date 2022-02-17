Кацалапов: «Фигурное катание этой Олимпиады войдет в историю и не забудется никогда»

Российский фигурист Никита Кацалапов оценил выступление Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«1000 эмоций. И хочется просто сказать нашим девчонкам, что они очень крутые!

Анюта — умница, собралась и все сделала! Саша вышла и отбомбила такой прокат, дух захватывало! Камилочка — держись, зайка, мы все с тобой! Ты настоящий боец, сражалась до последнего.

Накал эмоций сейчас нереальный у всех, и это понятно. Но уже точно ясно, что фигурное катание этой Олимпиады однозначно войдет в историю и не забудется никогда», — написал Кацалапов в Instagram.

Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль. Трусова получила 177,13 балла, набрав по сумме выступлений 251,73 балла и выиграв серебро. Валиева получила 141,93 балла и стала четвертой, по сумме выступлений набрав 224,09 балла.