«Руки превратились в антисептик». Кацалапов рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине

Кацалапов и Синицина заявили, что полностью сосредоточены на подготовке к Олимпийским играм

Российский фигурист Никита Кацалапов опубликовал фото в Instagram с подготовительного сбора в Красноярске.

Кацалапов и Синицина сфотографировались в масках. Также фигурист заявил, что они полностью сосредоточены на подготовке.

«Красноярск на связи. У нас все хорошо! Сосредоточены на подготовке на сто процентов. Руки превратились в антисептик, а к лицам приросли маски. Еще 4 дня до нашего отлета в Китай», — написал Кацалапов.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.