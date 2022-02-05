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Сегодня, 02:46

Ни одна российская фигуристка снова не вышла на тренировку перед командным турниром Олимпиады

Российские фигуристки снова не вышли на тренировку перед командным турниром Олимпиады
Евгений Козинов
Корреспондент

В Пекине на основном катке началась тренировка командного турнира среди девушек.

Ни одна российская фигуристка на льду не появилась, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Напомним, что после первого дня командного турнира сборная России идет на втором месте (26 очков). Лидирует команда США (28).

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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