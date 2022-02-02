Немецкий фигурист сдал положительный тест на коронавирус в Пекине

Выступающий в парном катании немецкий фигурист Нолан Зегерт сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине, сообщает Kicker.

29-летний Зегерт, который заявлен на парный турнир и на командные соревнования, изолирован в номере отеля. Отмечается, что спортсмен не имеет симптомов болезни.

Зегерт, выступающий в паре с Минервой Хазе, может принять участия в Олимпиаде, если у него будут два отрицательных теста с интервалом в 24 часа.