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Сегодня, 20:22

Немецкий фигурист сдал положительный тест на коронавирус в Пекине

Немецкий фигурист сдал положительный тест на коронавирус перед началом Олимпийских игр
Иван Шитик
Корреспондент

Выступающий в парном катании немецкий фигурист Нолан Зегерт сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине, сообщает Kicker.

29-летний Зегерт, который заявлен на парный турнир и на командные соревнования, изолирован в номере отеля. Отмечается, что спортсмен не имеет симптомов болезни.

Зегерт, выступающий в паре с Минервой Хазе, может принять участия в Олимпиаде, если у него будут два отрицательных теста с интервалом в 24 часа.

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Олимпиада
Коронавирус
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