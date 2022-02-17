Немецкая фигуристка Николь Шотт после своего проката произвольной программы на Олимпийских играх высказалась о ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

«Скандал немного отвлекает от спорта, но есть и другая сторона медали — про наш вид спорта говорят. Хорошо, что говорят. Мне очень жаль спортсменок, которые не получат свои медали. Такую церемонию ничем не заменить».

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в четвертой, заключительной разминке.