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Сегодня, 15:30

«Теперь про наш вид спорта говорят». Фигуристка Шотт — о ситуации с Валиевой

Николь Шотт поделилась мнением о ситуации с Валиевой
Сергей Федоров
Корреспондент

Немецкая фигуристка Николь Шотт после своего проката произвольной программы на Олимпийских играх высказалась о ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

«Скандал немного отвлекает от спорта, но есть и другая сторона медали — про наш вид спорта говорят. Хорошо, что говорят. Мне очень жаль спортсменок, которые не получат свои медали. Такую церемонию ничем не заменить».

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в четвертой, заключительной разминке.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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