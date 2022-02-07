Навка считает, что золото в командном турнире будет не последним для российских фигуристов на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристов с золотой медалью на командном турнире Олимпиады.
«Поздравляю. Безумно счастлива за них. Огромные молодцы, совершенно заслуженная победа. Я знаю, что Саша Галлямов в конце упал, но это совершенно не повлияло на первое место. Ожидания на дальнейшие соревнования у меня самые лучшие. Надеемся, что займут только первые места, это точно наше не последнее золото на этой Олимпиаде», — цитирует Навку РБК.
По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.
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