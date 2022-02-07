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Навка высказалась о золотой медали сборной России в командном турнире на Олимпиаде по фигурному катанию

Сегодня, 10:20

Навка считает, что золото в командном турнире будет не последним для российских фигуристов на Олимпиаде

Игорь Рабинер
Обозреватель

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристов с золотой медалью на командном турнире Олимпиады.

«Поздравляю. Безумно счастлива за них. Огромные молодцы, совершенно заслуженная победа. Я знаю, что Саша Галлямов в конце упал, но это совершенно не повлияло на первое место. Ожидания на дальнейшие соревнования у меня самые лучшие. Надеемся, что займут только первые места, это точно наше не последнее золото на этой Олимпиаде», — цитирует Навку РБК.

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://sportrbc.ru/news/6200c4339a79476450220aca
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Навка
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