Натан Чен не смог выбрать сильнейшую российскую фигуристку на Олимпиаде в Пекине

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен не смог выбрать российскую фигуристку, которая должна стать капитаном команды на Олимпиаде в Пекине. По словам 22-летнего трехкратного чемпиона мира, все они делают невероятные вещи на льду.

«Все три девушки привнесли в фигурное катание очень много. Так что это был бы очень сложный выбор, — цитирует ТАСС Чена. — Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово».

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Сборную России на Играх в Токио представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Сборную России на Играх в Токио представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.