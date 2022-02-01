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Сегодня, 11:38

Натан Чен не смог выбрать сильнейшую российскую фигуристку на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен не смог выбрать российскую фигуристку, которая должна стать капитаном команды на Олимпиаде в Пекине. По словам 22-летнего трехкратного чемпиона мира, все они делают невероятные вещи на льду.

«Все три девушки привнесли в фигурное катание очень много. Так что это был бы очень сложный выбор, — цитирует ТАСС Чена. — Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово».

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Сборную России на Играх в Токио представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Сборную России на Играх в Токио представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Источник: https://tass.ru/sport/13579223
Натан Чен
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