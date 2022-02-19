Москвина заявила, что Мишина и Галлямов выступили достойно на Олимпиаде в Пекине

Тренер пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина отметила, что довольна выступлением.

Ранее Москвина прокомментировала судейство.

— Что можете сказать о выступлении?

— Достойно. Результат говорит сам за себя. Второй год, как вышли на мировую арену. И сразу медаль на Олимпийских играх. Это очень достойно.

— Не обидно, что Бойкова и Козловский остались без медали?

— Конечно, мы хотели две медали. Но кто больше подготовился, кто больше хотел, тот и получил.

— С Кристин Бреннан пообщались?

— Мы с ней знакомы сто лет. Мы с ней очень продуктивно работали. На многие темы шутили.

— Американские журналисты давят на наших фигуристов. Вам так не кажется?

— Может быть. Меня здесь не было, судить я не могу. Вы же видели это все.

Мишина Галлямов завоевали бронзу с результатом 237,71 балла. Бойкова и Козловский заняли четвертое место — 220,50.

Золото выиграла китайска пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (239,88). Второе место занили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25).