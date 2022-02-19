«Конечно, мы хотели две медали». Москвина — об итогах выступления спортивных пар на Олимпиаде
Тренер пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина отметила, что довольна выступлением.
Ранее Москвина прокомментировала судейство.
— Что можете сказать о выступлении?
— Достойно. Результат говорит сам за себя. Второй год, как вышли на мировую арену. И сразу медаль на Олимпийских играх. Это очень достойно.
— Не обидно, что Бойкова и Козловский остались без медали?
— Конечно, мы хотели две медали. Но кто больше подготовился, кто больше хотел, тот и получил.
— С Кристин Бреннан пообщались?
— Мы с ней знакомы сто лет. Мы с ней очень продуктивно работали. На многие темы шутили.
— Американские журналисты давят на наших фигуристов. Вам так не кажется?
— Может быть. Меня здесь не было, судить я не могу. Вы же видели это все.
Мишина Галлямов завоевали бронзу с результатом 237,71 балла. Бойкова и Козловский заняли четвертое место — 220,50.
Золото выиграла китайска пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (239,88). Второе место занили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25).