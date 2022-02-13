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Сегодня, 07:16

МОК готов оказать психологическую поддержку Валиевой

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Официальный представитель пресс-службы МОК Марк Адамс на ежедневном брифинге с журналистами рассказал о возможной психологической поддержке российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Да, мы считаем, что психологическая поддержка может потребоваться, мы к этому готовы. Есть и другие способы поддержки. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды», — заявил Адамс.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день оспорила, а отстранение было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: https://tass.ru/sport/13693491
Олимпиада
Камила Валиева
МОК
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