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Сегодня, 07:06

МОК считает, что решение по Валиевой будет принято максимально быстро

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Официальный представитель пресс-службы МОК Марк Адамс на ежедневном брифинге с журналистами рассказал о процессе по делу фигуристки Камилы Валиевой.

— CAS максимально быстро работает по делу Валиевой, сегодня вечером они рассмотрят дело и завтра опубликуют решение. Да, юридический процесс осуществляется достаточно медленно, и это нормальный процесс, но в данном случае это настолько быстро, насколько это возможно.

Сегодня, 13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушание по делу Валиевой. Ожидается, что решение будет вынесено во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Одиночный турнир у женщин стартует 15 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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