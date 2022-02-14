МОК обещает организовать достойное награждение фигуристов после завершения дела Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что организует награждение фигуристов после завершения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по ее делу. Она допущена до участия в турнире одиночниц на Играх в Пекине.

«МОК организует достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено», — говорится в заявлении пресс-службы.

14 февраля стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где россияне завоевали золото. Также было принято решение, что если 15-летняя Валиева попадет в тройку призеров личного турнира, то церемония награждения на Олимпиаде проводиться не будет.