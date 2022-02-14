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Сегодня, 13:08

МОК обещает организовать достойное награждение фигуристов после завершения дела Валиевой

Екатерина Савостина
Корреспондент
Российские фигуристы.
Фото Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что организует награждение фигуристов после завершения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по ее делу. Она допущена до участия в турнире одиночниц на Играх в Пекине.

«МОК организует достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено», — говорится в заявлении пресс-службы.

14 февраля стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где россияне завоевали золото. Также было принято решение, что если 15-летняя Валиева попадет в тройку призеров личного турнира, то церемония награждения на Олимпиаде проводиться не будет.

Источник: https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-decides-no-medal-ceremonies-following-cas-decision-on-the-case-of-roc-skater
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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