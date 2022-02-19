МОК не будет комментировать спор о награждении призеров командного турнира фигуристов

МОК сделал заявление по поводу ситуации с награждением призеров командного турнира фигуристов на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет комментировать информацию о подаче американскими фигуристами апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием провести их награждение по итогам командного турнира.

«МОК не будет комментировать этот процесс», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Апелляцию в выездную панель CAS подали американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрезье, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.

Спортсмены добиваются решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр.

Слушания уже проходят, ожидается, что решение будет вынесено поздним вечером в субботу 19 февраля по местному времени, говорится в сообщении суда.