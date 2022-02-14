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Сегодня, 13:10

МОК допустил Валиеву до личного турнира Олимпиады после решения CAS

Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Российскую фигуристку ранее допустили до турнира одиночниц на Играх-2022 в Пекине.

«МОК должен следовать нормам права и поэтому должен разрешить ей участвовать в соревнованиях в женском одиночном катании во вторник, 15 февраля 2022 года, и, если она пройдет квалификацию, 17 февраля 2022 года», — говорится в зявлении на сайте МОК.

Ранее, 14 февраля, МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Награждение не состоялось 8 февраля по причине выявленного положительного теста у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Также в заявлении Международного олимпийского комитета указано, что, если российская фигуристка попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.

Однако МОК обещает организовать достойное награждение российских фигуристов после завершения расследования по делу Валиевой.

Источник: https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-decides-no-medal-ceremonies-following-cas-decision-on-the-case-of-roc-skater
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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