МОК допустил Валиеву до личного турнира Олимпиады после решения CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Российскую фигуристку ранее допустили до турнира одиночниц на Играх-2022 в Пекине.

«МОК должен следовать нормам права и поэтому должен разрешить ей участвовать в соревнованиях в женском одиночном катании во вторник, 15 февраля 2022 года, и, если она пройдет квалификацию, 17 февраля 2022 года», — говорится в зявлении на сайте МОК.

Ранее, 14 февраля, МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Награждение не состоялось 8 февраля по причине выявленного положительного теста у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Также в заявлении Международного олимпийского комитета указано, что, если российская фигуристка попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится.

Однако МОК обещает организовать достойное награждение российских фигуристов после завершения расследования по делу Валиевой.