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Сегодня, 12:15

Мишина и Галлямов вышли на тренировку сборной России перед командным турниром на Олимпиаде

Роман Шишов
Корреспондент

Российские фигуристы, подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят сборную России на тренировке командного турнира.

Как стало известно «СЭ», состав сборных на командный турнир фигуристов в Пекине объявят 3 февраля после 21.00 по местному времени (16:00 мск). Ранее согласно правилам ISU дедлайн стоял на 10.00 по местному (5.00 мск).

Причина — желание команд узнать результаты ПЦР-тестов своих спортсменов по итогам дня.

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Объявление состава на олимпийский командный турнир фигуристов отложили

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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