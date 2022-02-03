Мишина и Галлямов вышли на тренировку сборной России перед командным турниром на Олимпиаде

Российские фигуристы, подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов представят сборную России на тренировке командного турнира. Как стало известно «СЭ», состав сборных на командный турнир фигуристов в Пекине объявят 3 февраля после 21.00 по местному времени (16:00 мск). Ранее согласно правилам ISU дедлайн стоял на 10.00 по местному (5.00 мск). Причина — желание команд узнать результаты ПЦР-тестов своих спортсменов по итогам дня. Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля. Объявление состава на олимпийский командный турнир фигуристов отложили