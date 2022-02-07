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Сегодня, 05:10

Мишина и Галлямов с падением заняли первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады

Сергей Разин
корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото ОКР

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась произвольная программа у пар в командном турнире фигурного катания.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место с результатом 145,20 балла, несмотря на падение. На втором месте японцы Рику Миура и Рюити Кихара (139,60), замкнули тройку споортсмены из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (131,75).

Таким образом, Мишина и Галлямов принесли 10 очков российской команде.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир. Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 145,20

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 139,60

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 131,75

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 130,07

5. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 128,97

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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