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Сегодня, 18:30

Мишина и Галлямов довольны завоеванием бронзовых медалей на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились мнением о бронзовых медалях Олимпиады-2022.

Мишина: «Для нас медаль значит то, что вся работа, которую мы проделали и наши тренеры — она не напрасны. Мы сделали все что могли, и сегодня, и вчера. Мы довольны тем, что у нас все получилось. Спасибо тренерам».

Галлямов: «Мы очень рады нашей награде. Для каждого спортсмена это важная веха карьеры».

Российская пара набрала за два проката 237,71 балла. Первое место занали Суй Вэньцзинь и Хань Цун из Китая (239,88 балла).

Серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла).

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Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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