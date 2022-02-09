Мишин отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде

Заслуженный тренер Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста.

«У меня нет информации. Даже если бы она была, я бы ее не сказал. Я не знаю ничего. Это очень деликатное дело, по нему не надо задавать вопросов», — сказал Мишин «СЭ».

9 февраля Inside The Games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля.