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Допинг

Сегодня, 10:10

Мишин отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде

Мишин прокомментировал новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Заслуженный тренер Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста.

«У меня нет информации. Даже если бы она была, я бы ее не сказал. Я не знаю ничего. Это очень деликатное дело, по нему не надо задавать вопросов», — сказал Мишин «СЭ».

9 февраля Inside The Games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.
7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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