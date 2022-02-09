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Сегодня, 19:21

Минспорт РФ считает преждевременными комментарии публикаций в СМИ о допинг-тесте Валиевой

Анна Горшкова
Корреспондент

В Министерстве спорта России прокомментировали информацию о проблемах с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации, — цитирует ТАСС. — Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики».

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой — в декабре 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13661797
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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