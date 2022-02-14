Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался в отношении решения Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение — допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ. — Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела. Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов. Камиле нет 16 лет, она имеет статус «защищенного лица». CAS объективно счел, что недопуск до личных соревнований нанес бы юной фигуристке непоправимый вред.

Мы очень рады, что Камила Валиева сможет выступить в личном олимпийском турнире в Пекине. Наша спортсменка, мировая рекордсменка, безусловно, этого заслуживает. В командных соревнованиях Камила показала восхитительное катание, которое покорило весь мир, стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за нее и всю нашу сборную! Уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед".

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой, фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.