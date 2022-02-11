Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 12:12

Министр спорта Матыцин прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой

 

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о ситуации с Камилой Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации полностью проинформировано о ситуации, связанной с обнаружением запрещенного препарата по результатам анализа допинг-пробы, которую РАА РУСАДА взяло в декабре 2021 года у спортсменки сборной команды России по фигурному катанию Камилы Валиевой. Информация о получении положительного результата исследования допинг-пробы поступила 8 февраля.

 
Камила Валиева. Что значит заявление антидопинговой организации о ситуации с Валиевой. Разъясняем нюансы

Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Минспорт России находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией нашей страны на Олимпийских зимних играх в Пекине. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев.

Россия подтверждает свою приверженность принципам нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил, в стране создана эффективная и открытая система антидопингового контроля. Об этом говорит и тот факт, что РАА РУСАДА в 2021 году отобрало 10 770 допинг-проб, это на четверть больше, чем в 2020 году. В том числе провело тестирование максимального количества кандидатов в состав сборной ОКР на Игры в Пекине. Все допинг-пробы направляются для анализа в независимые зарубежные лаборатории. Наша страна развивает открытое взаимодействие со всеми организациями по вопросам борьбы с допингом», — приводит пресс-служба министерства слова Матыцина.

Олимпиада
Камила Валиева
6
1
Читайте также
Американский фристайлист сломал череп в 30 местах и был в шаге от смерти. Путь от катастрофы к медали Олимпиады
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: Большунов обошел Клебо в битве за серебро и женский спринт в биатлоне. Онлайн-трансляция
Бессмертных — о серебре Большунова на Олимпиаде: «Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши»
Резцова назвала поведение Большунова высокомерным после серебряной медали на Олимпиаде
Олимпиада: женский спринт на зимних Играх-2022 в Пекине. Онлайн
«Так играть нельзя». Что говорили Жамнов и хоккеисты после тяжелой победы над Данией
«Супер! Шесть медалей — это супер. Просто молодец». Резцова — об очередной медали Большунова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы Валиевой в CAS

«Держись, девочка. Лучшим всегда тяжело». Тарасова поддержала Камилу Валиеву
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости