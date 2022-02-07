Символично, что российские фигуристы выиграли золото в годовщину старта Олимпийских игр в Сочи. Матыцин — о победе в Пекине

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире на Олимпийских зимних играх в Пекине.

«Поздравляю наших фигуристов Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в командном турнире! Мы гордимся нашей сильной командой, которая доставила огромную радость миллионам российских болельщиков, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Выступления наших спортсменов были невероятно красивыми, одухотворенными, артистичными, полными прекрасно выполненных сложнейших элементов.

Символично, что российские фигуристы выиграли золотые медали в годовщину старта Олимпийских игр в Сочи, где были впервые представлены командные соревнования, и победу в них также одержала сборная России. Никита Кацалапов, капитан нашей команды на Играх в Пекине, стал двукратным олимпийским чемпионом. Для всех остальных это первые олимпийские медали в карьере. Уверен, спортсмены сумеют восстановить силы перед индивидуальными соревнованиями, и мы вновь насладимся их прекрасными прокатами. Отдельная благодарность тренерам наших чемпионов: Тамаре Москвиной, Этери Тутберидзе, Александру Жулину, Светлане Соколовской, всему тренерскому штабу. А так же президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову и генеральному директору Александру Когану".

Напомним, в заключительный день командного турнира, 7 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в произвольном танце и вместе с тем обеспечили золото в командном турнире. Камила Валиева показала лучший результат в произвольной программе.