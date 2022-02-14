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Сегодня, 10:08

Международный союз конькобежцев выступил с заявлением по делу Камилы Валиевой

Виктория Кравченко

Международный союз конькобежцев опубликовал заявление на официальном сайте по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«После слушания специальной комиссии CAS по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой, ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным», — говорится в сообщении ISU.

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой и российская фигуристка была допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

По причине выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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