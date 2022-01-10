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Мессинг, Джеймс и Рэдфорд вошли в состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

09:42
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Федерация фигурного катания Канады опубликовала состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.

В женском одиночном катании выступит Маделин Скиза. У мужчин соревноваться будут Киган Мессинг и Роман Садовский.

В парном катании выступят Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд. В танцах на льду страну представят Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, Марджори Лажо и Захари Лага.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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