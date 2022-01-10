Мессинг, Джеймс и Рэдфорд вошли в состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
09:42
Федерация фигурного катания Канады опубликовала состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.
В женском одиночном катании выступит Маделин Скиза. У мужчин соревноваться будут Киган Мессинг и Роман Садовский.
В парном катании выступят Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд. В танцах на льду страну представят Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, Марджори Лажо и Захари Лага.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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