Медведева поздравила российских фигуристов с победой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю вас, ребята, вы молодцы! Мы за вас рады, переживали очень. На самом деле, на произвольной программе мы чуть подрасслабились, так как поняли, что все хорошо, но продолжали надеяться на самое лучшее. Спасибо за победу», — приводит слова Медведевой пресс-служба ОКР.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав 74 очка.

В составе команды выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.