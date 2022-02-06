Евгения Медведева подвела итоги второго дня командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала результаты сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 6 февраля, Камила Валиева заняла первое место в короткой программе в командном турнире, Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе.

«Ну какой день сегодня прекрасный! Марк откатал произвольную программу и помог нам оторваться (от США) еще на один балл. Так что у нас теперь преимущество 3 очка. Увидимся в произвольной программе девочек, танцев и пар. Будем болеть за наших ребят.

Спасибо Марк, спасибо Камила за сегодняшние выступления! Вы большие молодцы и сделали большой вклад в успех команды», — сказала Медведева в Instagram.

После пяти видов сборная России с 45 баллами лидирует в командном турнире.