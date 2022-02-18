Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать фигуристку Камилу Валиеву и помочь ей восстановиться.

«Я призываю всех поддержать Камилу. Прежде всего, это очень сложный период, помочь ей восстановиться и опять показать, что она лучшая на сегодняшний день фигуристка, — это задача не только российского сообщества, а всего мирового спортивного сообщества», — цитирует ТАСС Матыцина.

15-летняя фигуристка лидировала после короткой программы на Олимпийских играх, но в произвольной стала пятой, а по сумме двух прокатов — четвертой.