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Сегодня, 13:28

Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать фигуристку Камилу Валиеву и помочь ей восстановиться.

«Я призываю всех поддержать Камилу. Прежде всего, это очень сложный период, помочь ей восстановиться и опять показать, что она лучшая на сегодняшний день фигуристка, — это задача не только российского сообщества, а всего мирового спортивного сообщества», — цитирует ТАСС Матыцина.

15-летняя фигуристка лидировала после короткой программы на Олимпийских играх, но в произвольной стала пятой, а по сумме двух прокатов — четвертой.

Источник: https://tass.ru/sport/13753475
Камила Валиева
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