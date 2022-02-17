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Сегодня, 18:21

Мать фигуристки Щербаковой заявила, что старания спортсменки не прошли даром

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова должна быть счастлива, потому что ее старания не прошли даром. Такое мнение высказала ТАСС по телефону мать фигуристки Юлия Щербакова.

«Я очень счастлива, горда, рада за наших девочек — справились со сложностями, все преодолели. Аня должна быть счастлива, для меня это главное — старания не прошли даром. Как будем встречать? Мы еще не думали даже об этом — подумаем, время у нас еще есть», — сказала Юлия Щербакова.

В среду Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

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Источник: https://tass.ru/sport/13746335
Олимпиада
Анна Щербакова
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