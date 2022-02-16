Марк Кондратюк: «После Олимпиады только положительные эмоции и ощущения»

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями после выступления на Олимпийских играх в Пекине.

— После Олимпиады только положительные эмоции и ощущения. Это невероятная возможность, невероятный опыт, который мне достался. Я счастлив, что там находился. Обидно ли, что не удалось потрогать медаль? Такова жизнь, так сложилось.

— Чего не хватило в личном выступлении?

— Наверно, не хватило эмоций и сил. Обычно же соревнования у нас два проката, и ты выкладываешься на них по максимуму, потом ты отдыхаешь. Тут этого не было. Я старался, но, к сожалению, не получилось. Но просто счастлив тому, что в отличие от большинства фигуристов, я катался не два раза, а четыре. Такая возможность, да ещё и на Олимпиаде — я, честно, счастлив.

— Камила Валиева говорила, что ты очень помогал ей психологически. Как она себя чувствует?

— Не знаю, насколько сильно, но я старался делать все, что в моих силах. Как она себя чувствует, это уже не важно.

— И все же она говорила, что ей было гораздо легче, что ты с ней. При этом ты не остался на ее произвольную. Как будешь ее поддерживать?

— Если бы у меня была возможность, я бы остался до конца, но, к сожалению, сейчас всех отправляют сразу после соревнований. Как буду поддерживать — это уже личное.

— После всей этой истории фигуристки проходят мимо микст-зоны и не общаются с журналистами. Это указ или их личное желание?

— Мне кажется, это право любого спортсмена, отвечать или не отвечать на вопросы.

— Как долетел?

— Хорошо, с комфортом.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).