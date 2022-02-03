Марк Кондратюк пошутил по поводу состава сборной России в олимпийском командном турнире

Российский фигурист Марк Кондратюк с юмором встретил вопросы журналистов после тренировки на олимпийском льду Пекина. Напомним, до начала соревнований фигуристы сборной не разговаривают с прессой.

— Ничего не изменилось, все после соревнований, — сказал Кондратюк. — Кто запретил? А об этом, может быть, я расскажу после соревнований. Состав на командник? Сейчас, минуточку... (Марк развернулся назад в микст-зоне, но затем, смеясь, пошел дальше).

На вопрос, будет ли он катать обе программы, фигурист пожал плечами.

Состав на командный турнир станет известен сегодня в 16:00 по московскому времени.

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