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Сегодня, 05:28

Марк Кондратюк пошутил по поводу состава сборной России в олимпийском командном турнире

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк с юмором встретил вопросы журналистов после тренировки на олимпийском льду Пекина. Напомним, до начала соревнований фигуристы сборной не разговаривают с прессой.

— Ничего не изменилось, все после соревнований, — сказал Кондратюк. — Кто запретил? А об этом, может быть, я расскажу после соревнований. Состав на командник? Сейчас, минуточку... (Марк развернулся назад в микст-зоне, но затем, смеясь, пошел дальше).

На вопрос, будет ли он катать обе программы, фигурист пожал плечами.

Состав на командный турнир станет известен сегодня в 16:00 по московскому времени.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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