Кондратюк: «Я недоволен своим результатом в одиночке на Олимпиаде, хотелось бы лучше»
Российский фигурист Марк Кондратюк подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине.
—Как вы оцениваете победу нашей команды? Что это для вас? Некий карт-бланш?
—Ну в победу нашей команды я внес определенный вклад, но не считаю себя открытием. Есть спортсмены более значимые для этой Олимпиады.
— Что у вас не получилось в личных выступлениях? Не дотянули или эта ваша судьба?
— Конечно, не очень получилось, но сама возможность выступить на этой Олимпиаде — уникальная возможность. В командном турнире я смог показать все, что было в моих силах.
— Как оцениваете свой результат в одиночке?
— Хотелось бы лучше, конечно. Я недоволен своим результатом. Посмотрим, что будет на следующий играх. Планка задана. Задача на будущее — не опускаться ниже.
— Какие планы дальше?
— Подготовка к первому каналу и чемпионату мира.
— Какая атмосфера в команде сейчас?
— Все хорошо. Это кратко и немногословно. У всех все нормально.
На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).