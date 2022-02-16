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Кондратюк: «Я недоволен своим результатом в одиночке на Олимпиаде, хотелось бы лучше»

Кондратюк недоволен своим результатом в одиночном катании на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов
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Владимир Пушкарев

Российский фигурист Марк Кондратюк подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине.

—Как вы оцениваете победу нашей команды? Что это для вас? Некий карт-бланш?

—Ну в победу нашей команды я внес определенный вклад, но не считаю себя открытием. Есть спортсмены более значимые для этой Олимпиады.

— Что у вас не получилось в личных выступлениях? Не дотянули или эта ваша судьба?

— Конечно, не очень получилось, но сама возможность выступить на этой Олимпиаде — уникальная возможность. В командном турнире я смог показать все, что было в моих силах.

— Как оцениваете свой результат в одиночке?

— Хотелось бы лучше, конечно. Я недоволен своим результатом. Посмотрим, что будет на следующий играх. Планка задана. Задача на будущее — не опускаться ниже.

— Какие планы дальше?

— Подготовка к первому каналу и чемпионату мира.

— Какая атмосфера в команде сейчас?

— Все хорошо. Это кратко и немногословно. У всех все нормально.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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