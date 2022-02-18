Мария Захарова поблагодарила Трусову, Валиеву и Щербакову за медали на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила российских фигуристок за выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Анна, Александра и Камила, девочки! Вы все три - наша гордость. Каждая из вас уникальна. Вы только входите в жизнь, но как мощно. Для каждой из вас эта Олимпиада - отправная точка. И куда и как вы будете двигаться, зависит исключительно от вас.

Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю мирового спорта, страны, свою собственную.

И это только начало. Обжигающее, невероятное, не поддающееся осознанию. Но начало. Возвращайтесь в эти моменты, но идите вперед. С любовью и верой», - написала Захарова в Telegram-канале.

Она также поблагодарила Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову за выступление на Играх.

«И главное. Сломать человека нельзя. Он может сломать себя сам, сломаться. Мы все увидели, что к вам это не относится. Просто судьба поставила перед каждой новые цели. Зачем и почему, узнаете чуть позже, когда будете отмечать ваши новые победы», - добавила она.

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.