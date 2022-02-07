Мамун — о золоте российских фигуристов в командном турнире: «Мы очень гордимся»

Российская гимнастка Маргарита Мамун в эфире «Первого канала» прокомментировала завоевание золотой медали сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляем всех тренеров, родителей и всю страну. Мы очень гордимся.

Камила Валиева устала под конец командного турнира, но я надеюсь, она скоро восстановится. Да и все ребята в целом. Думаю, что сегодня была такая проба. Сегодня они все оставят свои ошибки, наберутся сил и в личном будут выступать с чистого листа», — сказала Мамун.

Камила Валиева в произвольной програме упала на четвертном тулупе, но в итоге заняла первое место.