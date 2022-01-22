Лайшев ответил, считает ли фигуристку Камилу Валиеву фаворитом Олимпиады в Пекине

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что считает фигуристку Камилу Валиеву фаворитом Олимпиады в Пекине.

«Думаю, да. Это же очевидно, учитывая ее победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравятся выступления Щербаковой — в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях. И ее поведение такое — она скромнейший человек. А вообще, больше всего болел за Евгению Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане. А так все девчонки, конечно, молодцы. Трусова, Камила, Щербакова и весь состав команды Этери Тутберидзе. Еще раз хочется поздравить с таким успехом и надеяться на их успешное выступление на Олимпийских играх. В спорте не принято загадывать, а вот пожелать успешного выступления — можно», — цитирует Лайшева «Татар-информ».