Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 14:21

Лайшев ответил, считает ли фигуристку Камилу Валиеву фаворитом Олимпиады в Пекине

Лайшев назвал фигуристку, которую считает фавориткой Олимпиады в Пекине
Виктория Кравченко

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что считает фигуристку Камилу Валиеву фаворитом Олимпиады в Пекине.

«Думаю, да. Это же очевидно, учитывая ее победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравятся выступления Щербаковой — в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях. И ее поведение такое — она скромнейший человек. А вообще, больше всего болел за Евгению Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане. А так все девчонки, конечно, молодцы. Трусова, Камила, Щербакова и весь состав команды Этери Тутберидзе. Еще раз хочется поздравить с таким успехом и надеяться на их успешное выступление на Олимпийских играх. В спорте не принято загадывать, а вот пожелать успешного выступления — можно», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

20 января был объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.tatar-inform.ru/news/renat-laisev-valieva-favorit-olimpiady-no-ya-bolse-bolel-za-shherbakovu-i-medvedevu-5851413
Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
1
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
«Готовлюсь к Пекину-2022». Щербакова показала фото в олимпийской экипировке
Анфиса Резцова: «Украинские спортсмены уважают нас. Они не будут соблюдать рекомендации Минспорта»
Украинцы не хотят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022? Пусть сначала доберутся до подиума
Латыпов отправится на Олимпиаду вместе со сборной России
Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир Игр в Пекине
Украинские биатлонисты не получали рекомендаций не делать фото с россиянами на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Готовлюсь к Пекину-2022». Щербакова показала фото в олимпийской экипировке

«Стараемся, чтобы успел к Олимпиаде». Алексей Мишин — о травме Михаила Коляды
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости