Милонов прокомментировал столкновение Синициной с американцем Донахью во время разминки

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент во время разминки перед ритм-танцем на олимпийском командном турнире.

Во время разминки танцевальных дуэтов американец Захари Донохью случайно задел голову россиянки Виктории Синициной, проезжая мимо нее на льду.

Партнер Синициной Никита Кацалапов после этого развел руками и что-то высказал в адрес американца.

«Нужно учитывать, что такие вещи бывают, но это не всегда преднамеренные действия. В данной ситуации это просто крайне невежливо», — сказал Милонов «СЭ».

Донохью выступает в дуэте с Мэдисон Хаббелл. Они выиграли ритм-танец в командном турнире Олимпиады, набрав 86,56 балла.

Второе место у российской пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83)