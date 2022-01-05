Козловский: «Хотели продемонстрировать, что готовы соревноваться в таком напряженном турнире, как Олимпиада»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об отборе на Олимпиаду в Пекине. На чемпионате России пара заняла второе место.

«Если честно, я еще не осознала, что мы отобрались на Олимпийские игры. Я сидела и задавала себе вопрос: «Саша, ты можешь представить, что едешь на Олимпиаду?» И понимала, что до конца еще этого не осознаю.

Я помню, как четыре года назад ребята: Ксения Столбова с Федором Климовым, Женя Тарасова с Вовой Морозовым — боролись за попадание на Олимпийские игры, а у меня была задача — чисто откататься, и это будет отлично. У меня и сейчас точно такое же ощущение, что я чисто откаталась и молодец — сделала свою работу», — приводит слова Бойковой пресс-служба ФФККР.

Дмитрий рассказал о разнице между чемпионатами России в разные сезоны.

«Мы с Сашей боролись не просто за попадание в олимпийскую команду, мы хотели продемонстрировать, что готовы соревноваться в таком напряженном турнире, как Олимпиада, поскольку, наверное, по накалу и напряжению только предолимпийский чемпионат России может сравниться с Олимпийскими играми. Разница между чемпионатами колоссальная. Присутствовало чувство особенной ответственности и накала».

Олимпиада в Пекине-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.