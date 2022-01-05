Козловский: «Хотели продемонстрировать, что готовы соревноваться в таком напряженном турнире, как Олимпиада»
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались об отборе на Олимпиаду в Пекине. На чемпионате России пара заняла второе место.
«Если честно, я еще не осознала, что мы отобрались на Олимпийские игры. Я сидела и задавала себе вопрос: «Саша, ты можешь представить, что едешь на Олимпиаду?» И понимала, что до конца еще этого не осознаю.
Я помню, как четыре года назад ребята: Ксения Столбова с Федором Климовым, Женя Тарасова с Вовой Морозовым — боролись за попадание на Олимпийские игры, а у меня была задача — чисто откататься, и это будет отлично. У меня и сейчас точно такое же ощущение, что я чисто откаталась и молодец — сделала свою работу», — приводит слова Бойковой пресс-служба ФФККР.
Дмитрий рассказал о разнице между чемпионатами России в разные сезоны.
«Мы с Сашей боролись не просто за попадание в олимпийскую команду, мы хотели продемонстрировать, что готовы соревноваться в таком напряженном турнире, как Олимпиада, поскольку, наверное, по накалу и напряжению только предолимпийский чемпионат России может сравниться с Олимпийскими играми. Разница между чемпионатами колоссальная. Присутствовало чувство особенной ответственности и накала».
Олимпиада в Пекине-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5932-aleksandra-bojkova-dmitrij-kozlovskij-tamara-nikolaevna-moskvina-khochet-lyubym-sposobom-sdelat-sportsmenov-luchshe.html
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