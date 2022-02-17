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Сегодня, 20:29

Косторная поздравила Щербакову с завоеванием олимпийского золота

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российская фигуристка Алена Косторная поздравила свою соотечественницу Анну Щербакову. Ранее Щербакова одержала победу на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании.

«Итак...В прошлом году, когда я заболела ковидом и не попала на ЧР, главный старт в году спортсмена, так как это некий отбор в дальнейшую соревновательную жизнь, я четко определила для себя спортсменку за которую буду болеть, — написала Косторная в Instagram. — Мы давно общаемся, дружим, мне она может доверить множество тайн и секретов, вместе мы проходили многие тяжелые моменты, успокаивали друг друга и подбадривали, очень часто наши фамилии звучали из уст тренеров и не в самом лучшем ключе (но это только для нашего блага).

Наш спорт очень трудный и тяжелый. Как морально, так и физически. К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь от и до, но, надеюсь, еще смогу. А вот Анна Щербакова смогла, она вытерпела все, ее путь был намного труднее, и она смогла. Я горжусь, и кто бы что не говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки. Также поздравляю Александру Трусову и Камилу Валиеву с достойными результатами".

Александра Трусова заняла четвертое место. Камила Валиева стала четвертой. Зимняя Олимпиада в Токио проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Алена Косторная
Анна Щербакова
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