Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:57

Кондратюк заявил, что уже придумал особенную картину на тему олимпийского чемпионства

Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что нарисует особенную картину в честь победы на Олимпиаде, а также ответил на вопрос о восстановлении перед личным турниром.

— Придумали уже картину на тему олимпийского чемпионства?

— Да, вот сейчас поеду и буду этим заниматься.

— Это будет особенная картина?

— Конечно. Секретов раскрывать не буду, сами все увидите.

— Успеешь ли ты восстановиться перед личными прокатами?

— Все индивидуально. Нужно просто отдохнуть.

— Вы знаете, что «Бин-Дунь-Дунь» очень дефицитный товар. Нет желания его продать?

— Нет, конечно, это наш талисман.

По итогам соревнований сборная России выиграла командный турнир, набрав в сумме 74 очка.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине
«В них ходить тяжело, бегать — тем более». Вадим Шипачев — о хоккее в медицинских масках
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады
Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»
Роднина — о победе в командном турнире: «Валиева пошла по максимуму! Не позволяет себе расслабляться»
Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух: «Считаю, что вклад Валиевой и Кондратюка в общую медаль очень велик»

Елена Исинбаева с трибун поддерживала российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости