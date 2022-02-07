Кондратюк заявил, что уже придумал особенную картину на тему олимпийского чемпионства
Российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что нарисует особенную картину в честь победы на Олимпиаде, а также ответил на вопрос о восстановлении перед личным турниром.
— Придумали уже картину на тему олимпийского чемпионства?
— Да, вот сейчас поеду и буду этим заниматься.
— Это будет особенная картина?
— Конечно. Секретов раскрывать не буду, сами все увидите.
— Успеешь ли ты восстановиться перед личными прокатами?
— Все индивидуально. Нужно просто отдохнуть.
— Вы знаете, что «Бин-Дунь-Дунь» очень дефицитный товар. Нет желания его продать?
— Нет, конечно, это наш талисман.
По итогам соревнований сборная России выиграла командный турнир, набрав в сумме 74 очка.
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