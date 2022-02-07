Кондратюк заявил, что уже придумал особенную картину на тему олимпийского чемпионства

Российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что нарисует особенную картину в честь победы на Олимпиаде, а также ответил на вопрос о восстановлении перед личным турниром.

— Придумали уже картину на тему олимпийского чемпионства?

— Да, вот сейчас поеду и буду этим заниматься.

— Это будет особенная картина?

— Конечно. Секретов раскрывать не буду, сами все увидите.

— Успеешь ли ты восстановиться перед личными прокатами?

— Все индивидуально. Нужно просто отдохнуть.

— Вы знаете, что «Бин-Дунь-Дунь» очень дефицитный товар. Нет желания его продать?

— Нет, конечно, это наш талисман.

По итогам соревнований сборная России выиграла командный турнир, набрав в сумме 74 очка.