Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022
Российский фигурист Марк Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022, сообщается на официальном сайте ISU.
Также в произвольной программе выступят Роман Садовский (Канада), Боян Цзинь (Китай), Винсент Чжоу (США) и Юма Кагияма (Япония).
Ранее Кондратюк выступал с короткой программой, заняв третье место.
Произвольная программа командного турнира пройдет сегодня, 6 февраля и начнется в 6:50 мск.
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