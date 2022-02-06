Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022

Российский фигурист Марк Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022, сообщается на официальном сайте ISU.

Также в произвольной программе выступят Роман Садовский (Канада), Боян Цзинь (Китай), Винсент Чжоу (США) и Юма Кагияма (Япония).

Ранее Кондратюк выступал с короткой программой, заняв третье место.

Произвольная программа командного турнира пройдет сегодня, 6 февраля и начнется в 6:50 мск.