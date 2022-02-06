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Сегодня, 06:09

Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022, сообщается на официальном сайте ISU.

Также в произвольной программе выступят Роман Садовский (Канада), Боян Цзинь (Китай), Винсент Чжоу (США) и Юма Кагияма (Япония).

Ранее Кондратюк выступал с короткой программой, заняв третье место.

Произвольная программа командного турнира пройдет сегодня, 6 февраля и начнется в 6:50 мск.

Олимпиада
Марк Кондратюк
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