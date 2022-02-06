Кондратюк прыгнул три четверных прыжка в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Чемпион Европы Марк Кондратюк без грубых ошибок исполнил произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Он прыгнул четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель + двойной тулуп (вместо заявленного тройного), тройной риттбергер, каскад четверной сальхов+двойной тулуп, четверной сальхов и каскад тройной лутц+ойлер+двойной сальхов ( вместо тройного).
Он набрал 181,65 балла за свой прокат.
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