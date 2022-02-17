Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 10:24

Кондратюк попытался прыгнуть пятерной сальхов во время тренировки на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Чемпион Европы Марк Кондратюк предпринял попытку прыгнуть пятерной сальхов во время тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин зашел на прыжок, но не докрутил его и упал. Видео он опубликовал в сторис Instagram.

«Это, конечно, невероятно далеко до чистого пятерного сальхова, но рад, что попробовал это сделать именно на Играх», — написал Марк.

На данный момент никто в мире из фигуристов не исполнял пятерные прыжки на соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) не обозначал базовую стоимость таких элементов.

По итогам личного турнира Кондратюк занял 15-е итоговое место. По сумме двух выступлений он набрал 248,82 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
0
Читайте также
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022, фигурное катание: время выхода на лед Александры Трусовой
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
Логинов — в тройке фаворитов мужского масс-старта в биатлоне, а что покажет Латыпов?
Чемпионские селфи, другие звезды и милые талисманы: чем занимаются наши олимпийцы за кулисами Пекина-2022
Россиянка Чирцова не смогла пройти в полуфинал Олимпиады в ски-кроссе
Швейцарская горнолыжница Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в суперкомбинации, россиянка Плешкова стала 10-й
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований женщин и трансляции

Олимпиада 2022, фигурное катание: время выхода на лед Александры Трусовой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости