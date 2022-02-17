Кондратюк попытался прыгнуть пятерной сальхов во время тренировки на Олимпиаде в Пекине

Чемпион Европы Марк Кондратюк предпринял попытку прыгнуть пятерной сальхов во время тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин зашел на прыжок, но не докрутил его и упал. Видео он опубликовал в сторис Instagram.

«Это, конечно, невероятно далеко до чистого пятерного сальхова, но рад, что попробовал это сделать именно на Играх», — написал Марк.

попытка пятерного

Марк Кондратюк pic.twitter.com/8oOY9E3JkA — кислотный DJ (@kislotnyDJ) February 16, 2022

На данный момент никто в мире из фигуристов не исполнял пятерные прыжки на соревнованиях. Международный союз конькобежцев (ISU) не обозначал базовую стоимость таких элементов.

По итогам личного турнира Кондратюк занял 15-е итоговое место. По сумме двух выступлений он набрал 248,82 балла.