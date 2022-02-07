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Сегодня, 10:16

Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Марка Кондратюка.
Фото Instagram

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал пост в Instagram после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо всем огромное за неимоверную поддержку! Всем постараюсь ответить и поблагодарить, но немного позже! Сейчас важно сохранить силы для личного турнира», — написал Кондратюк в сторис.

Сторис Марка Кондратюка. Фото Instagram
Сторис Марка Кондратюка.
Фото Instagram

Кондратюк выступал в командном турнире в короткой и произвольной программах. В короткой он стал третьим, а в произвольной занял вторую позицию. Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав 74 очка.

Личный турнир одиночников стартует 8 февраля. В этот день фигуристы представят короткие программы.

Источник: https://www.instagram.com/ninety.ninth/
Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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