Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал пост в Instagram после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо всем огромное за неимоверную поддержку! Всем постараюсь ответить и поблагодарить, но немного позже! Сейчас важно сохранить силы для личного турнира», — написал Кондратюк в сторис.

Сторис Марка Кондратюка. Фото Instagram

Кондратюк выступал в командном турнире в короткой и произвольной программах. В короткой он стал третьим, а в произвольной занял вторую позицию. Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав 74 очка.

Личный турнир одиночников стартует 8 февраля. В этот день фигуристы представят короткие программы.