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Сегодня, 06:13

Кондратюк думал поставить программу под песню Оксимирона

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о своем прокате на командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр-2022.

«Отличия от личных соревнований есть. Здесь ответственность перед другими ребятами. Готов ли откатать 4 программы за неделю? Ответа нет, вы все увидите. Мне было важно их не подвести.

Слушаю ли Оксимирона перед прокатами? Да. Новый альбом понравился. Была мысль поставить программу под его песню, но думаю, не оценят", — сказал Кондратюк.

Кондратюк без грубых ошибок исполнил короткую программу в командном турнире и получил 95,81 балла. После его выступления сборная России идет на третьем месте в команднике.

Олимпиада-2022: Марк Кондратюк. Олимпиада 2022: Россия третья после короткой программы мужчин. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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