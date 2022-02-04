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Сегодня, 05:50

Ягудин о выступлении Кондратюка: «Это какой-то пожар, чистейшее катание!»

Олимпийский чемпион Ягудин оценил короткую программу Кондратюка на командном турнире Олимпиады
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал короткую программу российского фигуриста Марка Кондратюка в командном турнире Олимпиады.

«Ура! Это какой-то пожар, харизма, которая окутывает нас, зрителей. Чистейшее катание. Я как будто вместе с ним откатался. Я теперь буду переписываться с ним каждый день, будто снова катать его программы. Тройной аксель — была небольшая помарка, четверной сальхов и четверной тулуп — все сделано. Он молод, дерзк. Достоял. Хочется поздравить его родственников. Спасибо за такого сына», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Кондратюк без грубых ошибок исполнил короткую программу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Он прыгнул четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов+тройной тулуп. За свой прокат российский фигурист получил 95,81 балла.

Олимпиада
Алексей Ягудин
Марк Кондратюк
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