Комментатор Губерниев назвал позорищем заявление МОК по ситуации с награждением Валиевой
Комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Ранее в МОК заявили, что церемония награждения призерок турнира женского одиночного катания на Олимпиаде-2022 будет отменена, если 15-летняя Валиева попадет в тройку лучших.
«Уж не сошел ли МОК с ума? Лютая дичь и позорище», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где россияне завоевали золото.
Источник: https://t.me/RealGuberniev/3996
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