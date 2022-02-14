Комментатор Губерниев назвал позорищем заявление МОК по ситуации с награждением Валиевой

Комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее в МОК заявили, что церемония награждения призерок турнира женского одиночного катания на Олимпиаде-2022 будет отменена, если 15-летняя Валиева попадет в тройку лучших.

«Уж не сошел ли МОК с ума? Лютая дичь и позорище», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, где россияне завоевали золото.