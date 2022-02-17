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Сегодня, 20:44

Губерниев: «Валиевой сейчас можно вручить золотую медаль размером с Китай»

Антон Иванов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву после выступления в одиночных соревнованиях девушек на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

— Камиле сейчас можно вручить золотую медаль размером с Китай — огромный золотой слиток, — сказал Губерниев. — Конечно, она заслужила красивый дорогой автомобиль, он ей достанется. Вопрос только в том, вручат ли ей настоящую олимпийскую медаль. Для того, чтобы это произошло, Российской Федерации придется постараться. Всей нашей стране необходимо сделать на это акцент — доказать закономерность ее победы. Нашим спортивным руководителям нужно создать нормальные условия для подготовки к следующей Олимпиаде не только для Валиевой, но и для Трусовой, и для других спортсменок. Это касается не только фигурного катания, но и всего российского спорта. Сейчас многие дети, увидев замечательные выступления наших атлетов наИграх-2022, захотят пойти и научиться такому же. Необходимо создавать условия для детей, это и есть развитие нашей страны.

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине и заняла четвертое место.

Золото завоевала россиянка Анна Щербакова, второй стала ее соотечественница Александра Трусова. Третья — японка Каори Сакамото.

Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
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