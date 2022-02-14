Губерниев отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде Камилу Валиеву

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это абсолютно правильное решение CAS. Те люди, которые разбираются в предмете, понимают, что Камила честно и чисто выступает. Это сильное решение, — сказал Губерниев «СЭ». — Хочется пожелать физических и душевных сил Валиевой. Надеемся, что те испытания, которые выпали на нашу юную леди, с минимальными последствиями аукнутся. Может, вообще не аукнутся. Это тот случай, когда нам нужно быть готовыми к тем проявлениям агрессии, которые здесь случаются. Сейчас пойдут разговоры о том, что там CAS пошли на поводу у России... С этой точки зрения давление возрастет, но лучший ответ — выступление и победы».

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. Таким образом, ученица Тутберидзе была допущена до участия в женском одиночном турнире на ОИ-2022.

Личный турнир одиночниц стартует во вторник, 15 февраля.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.