Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 10:03

Губерниев отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде Камилу Валиеву

Дмитрий Губерниев высказался о решении CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде Камилу Валиеву
Данил Алешин
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Никита Успенский

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это абсолютно правильное решение CAS. Те люди, которые разбираются в предмете, понимают, что Камила честно и чисто выступает. Это сильное решение,  — сказал Губерниев «СЭ». — Хочется пожелать физических и душевных сил Валиевой. Надеемся, что те испытания, которые выпали на нашу юную леди, с минимальными последствиями аукнутся. Может, вообще не аукнутся. Это тот случай, когда нам нужно быть готовыми к тем проявлениям агрессии, которые здесь случаются. Сейчас пойдут разговоры о том, что там CAS пошли на поводу у России... С этой точки зрения давление возрастет, но лучший ответ — выступление и победы».

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. Таким образом, ученица Тутберидзе была допущена до участия в женском одиночном турнире на ОИ-2022.

Личный турнир одиночниц стартует во вторник, 15 февраля.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
3
1
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Олимпиада в Милане? Посмотрим». Синицина и Кацалапов завоевали серебро и, возможно, хотят большего
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля
Спортивный арбитражный суд оправдал Валиеву и разрешил ей выступать в одиночном турнире Олимпиады в Пекине
Владимир Соловьев отметил важность решения суда в контексте возраста Камилы Валиевой
У России все шансы на медаль в мужской эстафете по биатлону. Но хватит ли сил на золото?
Тутберидзе поздравила дочь и ее партнера с дебютом на Олимпийских играх
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФФККР отреагировали на решение CAS допустить Валиеву к личным соревнованиям

Международный союз конькобежцев выступил с заявлением по делу Камилы Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости