Коляда: «Я не намерен бросать фигурное катание, поскольку я очень люблю кататься»

Коляда заявил, что не собирается завершать карьеру из-за пропуска Олимпиады в Пекине

Российский фигурист Михаил Коляда в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» высказался о том, что вынуждено пропускает Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса.

«К сожалению, не удалось получить отрицательный тест до вылета в Пекин. У меня особых симптомов не было: насморк и все.

Я не намерен бросать это дело, поскольку я очень люблю кататься. Естественно, в жизни всякое бывает и надо быть ко всему готовым. Как говорит Алексей Николаевич [Мишин], нужно уметь держать удар", — сказал Коляда.

О замене Коляды было объявлено 25 января. Фигурист сдал положительный тест на коронавирус. Игры стартовали 4 февраля. Сегодня, 10 февраля, американец Натан Чен выиграл золото в одиночном мужском катании на Олимпиаде. Российские фигуристы не попали в пятерку сильнейших.