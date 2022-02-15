Китайские болельщики бурно встретили российских фигуристок на разминке Олимпиады

Китайские болельщики эмоционально отреагировали на появление российских фигуристок на разминке Олимпиады. Они встретили их бурными аплодисментами.

Во вторник на Олимпийских играх в Пекине фигуристки выйдут на лед с короткими программами.

Сборную России представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все российские фигуристки выступят в пятой разминке. Валиева появится на льду под 26-м порядковым номером, Трусова — под 28-м, Щербакова — под 29-м.