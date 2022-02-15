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Сегодня, 16:44

Китайские болельщики бурно встретили российских фигуристок на разминке Олимпиады

Сергей Федоров
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Китайские болельщики эмоционально отреагировали на появление российских фигуристок на разминке Олимпиады. Они встретили их бурными аплодисментами.

Во вторник на Олимпийских играх в Пекине фигуристки выйдут на лед с короткими программами.

Сборную России представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все российские фигуристки выступят в пятой разминке. Валиева появится на льду под 26-м порядковым номером, Трусова — под 28-м, Щербакова — под 29-м.

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: прокат Валиевой и фигуристок, обидная бронза биатлонистов в эстафете и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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