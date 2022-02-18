Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:29

Фигуристка Вэньцзинь Суй: «Гордимся, что можем соревноваться на очень высоком уровне с Тарасовой и Морозовым»

Китайская фигуристка Вэньцзинь Суй подвела итоги короткой программы на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент
Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Фото AFP

Китаянка Вэньцзинь Суй, выступающая в паре с Цун Ханем, прокомментировали итоги короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Мы выступаем у себя дома. Гордимся, что можем соревноваться на очень высоком уровне с Владимиром и Евгенией. Уже 10 лет боремся друг с другом, иногда даже можем помочь друг другу. Надеюсь, что покажем в произвольной отличную программу и этот вечер пройдет для нас всех весьма интересно», — сказала Вэньцзинь Суй.

После короткой программы пара из Китая лидирует с мировым рекордом. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов отстают от них на 0,16 балла. Тройку замыкают Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
1
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Козловский: «Если судить по внутренним впечатлениям, давно не было такого спокойного проката, как сегодня»

Фигуристка Мишина ответила на вопрос о своей эмоциональной реакции после победы в командном турнире на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости