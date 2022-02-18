Фигуристка Вэньцзинь Суй: «Гордимся, что можем соревноваться на очень высоком уровне с Тарасовой и Морозовым»

Китаянка Вэньцзинь Суй, выступающая в паре с Цун Ханем, прокомментировали итоги короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Мы выступаем у себя дома. Гордимся, что можем соревноваться на очень высоком уровне с Владимиром и Евгенией. Уже 10 лет боремся друг с другом, иногда даже можем помочь друг другу. Надеюсь, что покажем в произвольной отличную программу и этот вечер пройдет для нас всех весьма интересно», — сказала Вэньцзинь Суй.

После короткой программы пара из Китая лидирует с мировым рекордом. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов отстают от них на 0,16 балла. Тройку замыкают Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76).

Произвольные программы пары представят 19 февраля.