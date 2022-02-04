Китайская фигуристка Вэнцзин прокомментировала победу над Мишиной и Галлямовым в короткой программе

Китайская фигуристка Суй Вэнцзин прокомментировала победу над российской парой Анастасия Мишина/Александр Галлямов в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Мы как пара уже доказали наши качества, так что у нас нет каких-то особенных мыслей сегодня. Нам очень приятно обойти российскую пару, они хорошо катаются. Все приехали на Олимпиаду показать свои сильнейшие качества», — сказала Вэнцзин.

Вэнцзин и ее партнер Хань Цун набрали 82,83 балла за короткую программу в соревнованиях спортивных пар и установили новый мировой рекорд. Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла и заняли вторую строчку.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.